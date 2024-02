Villa Cañás: Se presentó la Copa Ciudad de Fútbol 2024

Se realizó hoy la presentación oficial de la Copa Ciudad de Villa Cañás 2024, torneo de fútbol de verano organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás, que dará inicio el domingo 11 de febrero.

La competencia tendrá la participación de Studebaker, Sportsman e Independiente en Primera y Cuarta División.

El intendente Norberto Gizzi, la directora de Deportes, Ayelén González, y el secretario de Gobierno, Cándido Santa Cruz, junto a los jugadores, directores técnicos y dirigentes de los tres clubes lanzaron oficialmente el certamen. En representación de las instituciones deportivas asistieron Tomás Ibáñez, Javier Osella y Marcelo Compañs (Studebaker); Agustín Blanco, Enzo Acosta y Javier Passuello (Sportsman) y Pablo Paolili, Fernando Reali y Lisandro Vaccaro (Independiente).

“Quiero agradecer a los directivos porque siempre están predispuestos cada vez que se los convoca para participar de la Copa Ciudad. Es un torneo muy importante que sirve para que los equipos puedan fortalecer la preparación de cara al comienzo de la Liga Venadense y para que los clubes recauden fondos en el inicio de la temporada. También es importante para los hinchas y simpatizantes porque esperan estos partidos para ir a la cancha y disfrutar los clásicos de la ciudad”, expresó el intendente Gizzi.

PARTIDO INAUGURAL

El partido inaugural será entre Studebaker y Sportsman, en cancha de Independiente, a partir de las 19 horas. Como preliminar, desde las 17, jugará la Cuarta Especial.

ENTRADAS

Las entradas tendrán un valor de 1500 pesos y con el número de la misma los asistentes participarán del sorteo de pelotas.

PROGRAMACIÓN

1er. partido (Domingo 11)

Sportsman vs. Studebaker (cancha de Independiente)

2do. partido (Miércoles 14)

Independiente vs. Rival a definir

3er. partido (Domingo 18)

Independiente vs. Rival a definir