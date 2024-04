Villa Cañás: Acto homenaje a los Veteranos y Caídos en Malvinas

Se realizó ayer, 2 de abril, el acto en conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza Malvinas Argentinas y fue organizada por la Escuela N°6422 “Manuel Belgrano” y la Municipalidad de Villa Cañás.

Participaron el intendente Norberto Gizzi, integrantes del Gabinete Municipal, concejales, familiares de combatientes cañaseños, representantes de instituciones, autoridades educativas, alumnos y público en general.

Fue un sentido y emotivo acto donde se rindió homenaje y se recordó a los combatientes que dieron su vida por la patria.

Además, Gizzi junto a la directora de la Escuela N°6422, Silvina Tazzioli, la presidente del Honorable Concejo Municipal, Melina Mori, familiares de los combatientes cañaseños y los supervisores de educación Gabriela Boschi y Carlos Tellería colocaron una ofrenda floral en el monumento.

Los profesores Bruno Alturria y Lorena Sangiocomo realizaron una expresión artística donde fusionaron la danza y la música con el tema “Héroes de Malvinas” de Ciro y los Persas.

En su discurso el intendente reconoció el honor y la valentía de los cañaseños Carlos Di´Staso, Juan Carlos Fernández y Jorge Daniel González, quienes debieron enfrentar este conflicto como tantos otros compatriotas, y expresó que “Malvinas es una causa que no debemos olvidar. Siempre es importante recordar Malvinas y por sobre todas las cosas recordar a los que ya no están y que dejaron su vida por la Patria como así también a los ex combatientes que están junto a nosotros y que como argentinos tenemos el orgullo de verlos armar sus estrategias de solidaridad. Es un verdadero ejemplo de cómo transformar el dolor en una militancia permanente de ayudar al prójimo”.