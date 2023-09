Santa Isabel: Pablo Giorgis tras ser reelecto destacó que la gente valoró lo realizado

🔊 LEER NOTA



Luego de los resultados que arrojaron las elecciones de este domingo pasado, el reelecto presidente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis, que se llevó un 55,11% dejando atrás a sus rivales: Jorge Raverta, quién fue su antecesor en el poder, y por el espacio Juntos Avancemos, con Karina Rocha, evaluó el panorama.

En diálogo con Radio Jota Fm 98.3 hizo un balance de los resultados, asegurando que lograron un margen más amplio de votos que en la anterior elección, «en la elección pasada fue más gente a votar que ayer y aun así sacamos bastantes votos más, con una diferencia importante con nuestro inmediato competidor».

«En ese aspecto creo que la ciudadanía valoró lo realizado entre estos poquitos meses, porque son 19 o 20 meses que, en el día a día se pasan volando y que a veces es difícil poder llevar adelante acciones trascendentales para una comunidad como Santa Isabel, pero más allá de eso, creo que el apoyo fue contundente y que se empiezan a asentar la bases de un espacio político que ya se transformó en opción real, que tiene un proyecto de pueblo claro y que cada vez lo comparten más isabelenses, así que contentos con eso, saludos a nuestros adversarios, a nuestro votantes y a quienes no lo hicieron», expresó.

Por otro lado, Giorgis explicó que si bien se identifica con el justicialismo, forma parte de un espacio más amplio que incluye a compañeros de diferentes facciones, «algunos vienen del radicalismo, otros del justicialismo puro si es que existe, de Ciudad Futura, tenemos un grupo amplio y diverso que de alguna manera refleja lo que es nuestro pueblo y creo que en ese sentido, esa opción fue la que terminó primando sobre las otras dos opciones, que trabajaron e hicieron lo suyo, aunque a veces no nos trataron demasiado bien en la campaña», aseguró.

Seguido a esto, afirmó que tanto el antiguo presidente comunal Jorge Raverta, que se presentó en estas elecciones por el espacio Unidos Para Cambiar Santa Fe, y Karina Rocha representando Juntos Avancemos, no se quisieron presentar en el debate de candidatos. «Somos el único pueblo del mundo donde la oposición no aceptó debatir con el oficialismo, la verdad que es una pena para la comunidad, yo quería debatir desde el primer día, los invitamos a nuestros adversarios y optaron por el no» manifestó y añadió contundentemente: «ir un rato a la radio, decir lo que tenían para decir, pero tuvieron conductas o actitudes bastante irrespetuosas para ser bastante liviano en el análisis».

Giorgis se refirió detalladamente al tipo de discusión que esperaba tener con sus opositores, asegurando que tuvieron «conductas totalmente difamatorias y sin ningún tipo de argumento que se asemeje con la realidad y no pueden ser sostenidas en un mano a mano de un debate».

«Los invitamos a debatir como sucedió a nivel provincial o en Venado Tuerto y sucederá en poquitos días a nivel nacional pero decidieron no hacerlo y eso también habla de que proyecto de pueblo tiene cada uno», agregó y subrayó: «En las elecciones anteriores éramos cuatro, se hicieron dos debates, uno en las PASO y el otro en la definitiva, y la verdad que levantó la vara de las discusiones a lugares inimaginados porque se habló realmente de un proyecto de pueblo, de cuestiones que pueden modificar la estructura social y económica de nuestra localidad y creo que, más allá que nos fue bien en la elección a nosotros, sentó las bases para que se discutan otras cosas, lamentablemente no fue así, creo que es necesario retomar ese tipo de discusiones y hablar de proyectos concretos que le solucionen la vida de los vecinos».

Por otro lado, Goirgis se refirió al triunfo de Maximiliano Pullaro, que el 10 de diciembre será el nuevo gobernador de la provincia: «Nosotros tenemos un trabajo para hacer y es insistir con los proyectos que están presentados y no salieron, presentar nuevos y adecuarnos a los nuevos programas que decida implantar el nuevo gobernador», y subrayó el hecho de que espera que no exista una complicidad o una discriminación al pueblo por el color político local. «Ellos (Maxi Pullaro y el senador Lisandro Enrico) se comprometieron en esta campaña a brindarle, independientemente de quien resultara triunfador a nivel local, lo que necesitará el pueblo. Nos visitó dos veces el gobernador, el senador va bastante seguido a todas las localidades, fueron compromisos asumidos pero no con Pablo Giorgis ni Jorge Raverta, sino con la comunidad y tendrán que honrar su palabra y brindarle a nuestro pueblo las herramientas que necesita para seguir progresando».

A modo de cierre, sentenció: «Espero que la famosa discriminación por no estar alineado con la Provincia, en ese caso sea solamente un rumor o un fantasma y que todo lo que necesitamos para el pueblo llegue, y todo lo que tengan para acompañarnos tambien llegue sin niguna otra traba en el medio».

Fuente: Radio Jota / PR / Rocío Guzmán