Santa Isabel: La provincia inauguró dos nuevas trazas de Caminos de la Ruralidad

Suman un total de 7920 metros y se invirtió un monto superior a 73 millones de pesos.

En el marco del Programa Caminos de la Ruralidad, el Gobierno de Santa Fe inauguró este martes dos nuevas trazas en Santa Isabel, localidad del departamento General López. La iniciativa es impulsada de manera articulada entre el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.

En total, ambas trazas suman 7.920 metros y requirieron una inversión total de $73.323.783. Las obras favorecerá a la escuela N° 6253 San Martín, que alberga a 39 alumnos y 16 docentes y asistentes escolares, así como también a 13 productores con 893 hectáreas agrícolas, 78 hectáreas ganaderas con 209 cabezas de ganado bovino y a un apicultor que cuenta con 120 colmenas.

Sobre la inauguración de las trazas, el subsecretario de Infraestructura Rural, Matías Giorgetti, manifestó: “Es una alegría poder estar acá, cuando pensamos en este proceso teníamos en claro que Santa Isabel cumplimentaba dos partes claves que destaca el Programa, llegar hasta establecimientos educativos y al sector productivo. Esto forma parte del trabajo que ya se ha realizado a lo largo y ancho de la provincia a pesar del color político de cada localidad. Hemos desarrollado Caminos de la Ruralidad con convicción y responsabilidad, ahora es cuestión de que los santafesinos cuiden los caminos y además el desafío es seguir replicando cada vez más caminos ripiados en estas zonas”.

En tanto, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, agregó: “Este es un programa que hemos llevado a cabo por orden de nuestro gobernador Omar Perotti, quien tuvo la inteligencia de fusionar el trabajo de dos ministerios claves de nuestra provincia. Este es un acompañamiento que hicimos sobre un pedido que viene hace años, nosotros tratamos de ser equitativos en la distribución en todo el territorio santafesino. Estamos superando los 1.247 kilómetros de intervención en este Programa y ejecutando más de 130 caminos rurales, es clave llegar a cada punto de nuestro territorio”.

Por su parte, la directora de la Escuela N° 6253, Malvina Sanino, destacó la importancia de la accesibilidad a la institución y sostuvo que “la escuela cuenta con 96 años de trayectoria y poder contar con un camino es fundamental; saber que llueva o no llueva nuestros niños tienen el acceso a la educación. Esto se debe al trabajo en conjunto que se hace entre las instituciones educativas y los gobiernos provinciales y municipales para que se puedan garantizar estas cuestiones fundamentales que a veces se dan por entendidas pero que en la ruralidad no es así”.

Asimismo, valoró que es necesario que los 39 alumnos con los que cuenta la institución no pierdan días de clases, “es importante que asistan todos los días a la escuela”, afirmó. “Sostenemos que la ruralidad es sentir el espacio y el lugar, que las aulas no tienen paredes y que el espacio exterior es un gran aula verde. La pequeña conciencia ambiental que se puede hacer desde allí, es sentir que tu tarea no termina en el aula, sino que el cuidado del exterior también es parte de ese trabajo”, finalizó.

Seguidamente, el presidente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis, declaró: «Para nosotros es un orgullo recibirlos acá. Concretar obras que benefician a diferentes actores y sectores dinamizando nuestra economía, dan cuentas del compromiso político que asumí acompañado por el gobierno provincial. Esto es algo anhelado y necesario, espero que a futuro esto se siga sosteniendo para seguir potenciando nuestra producción».

Por último, el gerente de la cooperativa agraria Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina, José Luis Botazzi, expresó: “Es una obra muy soñada por nuestra cooperativa. Esto genera arraigo, comodidad, producción, favoreciendo de manera directa a la cooperativa y a los diversos productores de la zona. Quiero felicitar al gobierno provincial y comunal, desde nuestro lugar aportamos nuestro granito de arena para que esto tan anhelado pueda ser realidad».

Del acto inaugural participaron el director provincial de Institucionalidad para el Desarrollo, Iván Camats; el Jefe de Zona VII de Vialidad Provincial, Gustavo Sánchez; el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi; los presidentes comunales de María Teresa, Gonzalo Goyechea; de San Gregorio, Lisandro Travieso; y la presidenta del Consejo de Administración de la cooperativa, Karina Galligani.