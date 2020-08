Rufino: Lisandro Enrico asistió a obreros sin trabajo del frigorífico de liebres

El senador provincial Lisandro Enrico, a través del Sindicato de la Carne, brindó asistencia económica, para que 61 familias que dependen del frigorífico Rigon de Rufino, espacio que hoy no está funcionando, puedan adquirir alimentos.

Con el acompañamiento de la Cámara de Senadores, Lisandro Enrico solicita al Ministerio de Gestión Pública del gobierno de Santa Fe que realice las gestiones necesarias para regularizar la situación laboral de 61 trabajadores que pertenecen al frigorífico Rigón SRL de Rufino, quienes trabajan por temporada y este año, a causa de la pandemia ocasionada por el Covid-19, no pudieron desarrollar sus tareas y, por ende, no pudieron percibir ingresos.

Teniendo en cuenta la realidad que atraviesan los trabajadores, el senador Enrico explicó “a través del Sindicato de la Carne, gestionamos aportes económicos para que estas 61 trabajadores puedan adquirir alimentos para ellos y sus familias. Desde el 01 de junio, de acuerdo al giro habitual de la empresa que se repite cada ciclo con motivo de la naturaleza de la actividad, se da inicio de la temporada de los trabajadores de frigoríficos zafreros, la que dura aproximadamente cuatro meses. Ante las circunstancias del Covid-19, no solamente la empresa no ha dado inicio a la temporada sino que además no se ha abonado a estos trabajadores ni el sueldo ni ningún tipo de indemnización”.

“Debido a que la caza no ha sido incluida como actividad exceptuada en ninguno de los decretos nacionales y provinciales de administración del aislamiento social, preventivo y obligatorio de la emergencia Covid-19, estos trabajadores no han podido realizar sus tareas y tampoco han quedado encuadrados en ningunas de las ayudas económicas brindadas por el Estado”, explicó Lisandro Enrico.

Por lo expuesto anteriormente, el senador provincial Lisandro Enrico solicita a la autoridades del Gobierno Provincial “que se tomen las medidas necesarias para regularizar la situación laboral de estos trabajadores, otorgándoles previsibilidad en cuanto a su derecho a acceder al trabajo, como así también a los fines de contener la grave situación que están atravesando las 60 familias y que se les brinde asistencia económica”.