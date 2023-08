Villa Cañás: Con la mira puesta en las elecciones, Clara García visitó la ciudad

🔊 LEER NOTA



En una amplia recorrida por el Departamento General López, la que comenzó en Villa Cañás, y continuó por Teodelina, Elortondo, Venado Tuerto y Firmat, la actual diputada provincial y candidata Clara García fue recibida por el intendente Norberto Gizzi junto a miembros del gabinete, concejales, candidatos, militantes y publico en general. En esta visita por la región estuvo acompañada por el senador departamental Lisandro Enrico, también candidato a renovar su banca.

En primer lugar dandole la bienvenida, el intendente local Norberto Gizzi resaltó la capacidad de Clara García como diputada provincial en la que participa en cuatro comisiones, y su experiencia en la función pública.

En su alocución Gizzi expresaba: «Sabemos que Unidos para Cambiar Santa Fe, representada por 15 partidos, es la manera de derrotar al justicialismo de la provincia, porque sabemos lo que hemos padecido, los que estamos al frente de la gestión de municipios y comunas, sabemos lo que ha sido el gobierno de Omar Perotti. Por eso es muy importante que apoyemos a Clara García, quien encabeza la lista a diputados, y que trabajemos en estas dos semanas hasta el 10 de septiembre, porque en definitiva estamos muy próximos de ser gobierno, de que Maxi Pullaro sea gobernador en la provincia de Santa Fe, yendo casa por casa como lo venimos haciendo y que seguramente vamos a ganar en Villa Cañás, en el Departamento, que esta asegurado con Lisandro Enrico como senador, y en toda la provincia.»

Por su parte, Lisandro Enrico expresó: «En Santa Fe, el 10 de septiembre se define todo, por eso junto al equipo que lidera Maxi Pullaro y Gisela Scaglia nos estamos preparando para gobernar, no va a ser sencillo, entendemos y tenemos plena conciencia del momento que vive la República y la Provincia de Santa Fe, y el interior sobre todo. Tenemos que prepararnos para la mayor responsabilidad, para cumplir y no podemos fallar.»

A su turno la candidata a diputada provincial Clara García, decía: «Tenemos una lista de diputados y diputadas de lujo, que concentra lo mejor, lo más comprometido de hombres y mujeres de todos los partidos, de la Unión Cívica Radical, del Socialismo, del PRO, del PDP, y aquí estamos viviendo esta experiencia, como lo dice nuestro nombre, nos encuentra «Unidos», en equipo, con un mismo objetivo, limando cualquier aspereza que puede haber, creo que todos hemos tenido la generosidad de dejar esas diferencia de lado y encontrarnos como la gente nos pedía para resolver los problemas cotidianos. Estamos totalmente convencidos que podemos hacerlo junto a Maximiliano Pullaro como nuestro gobernador, él necesita y el programa de gobierno necesita de una Cámara de Diputados que lo este apoyando, que no ponga palos en la rueda.»

«Este departamento, General López, va a tener 4 representantes, que van a estar peleando por lo que necesita, van a estar poniendo la voz en escena y eso nos llena de orgullo. Repasemos sus nombres, por supuesto, Rosana Bellatti, actual diputada, María Fernanda Castellani del PRO, Sofia Galnares también de Venado Tuerto y funcionaria de Leo Chiarella, y Leo Calaianov, actual concejal de Venado, que también será diputado».

«La suma del total de votos de Unidos le ganó por 95 mil votos al perottismo, por eso tenemos una gran chance que además estamos seguros por la fuerza, por el motor que significa Maximiliano Pullaro, en estas elecciones, va a ser todavía superior. Y si vamos a ganar, y si va a consolidarse esto de los 28 diputados, porque recordemos que quien gana, tiene mayoría, 28 sobre 50, por eso que es tan importante de que seamos el frente Unidos que apoye al nuevo plan de gobierno.»

Los proyectos a futuro

«No estoy pensando en proyecto individuales, hay una ley que avergüenza que Santa Fe no tenga aprobada, que es la ley de educación, si tengo que nombrar un proyecto a tratar desde diciembre, creo que debe ser esa ley. Pero sin embargo creo que el mayor valor que va a tener esta Cámara, es el de ser los defensores del programa de gobierno de Unidos, ahí vamos a encontrar la fortaleza, dialogando en serio con la Cámara de Senadores, para salir de este mal piso que nos deja Perotti y el peronismo, teniendo una fluidez en las decisiones.»

«Nosotros tenemos la lectura que nos ha dado la gente, casi un millón de votos, le han dicho que si a Unidos, y por supuesto le han dado un golpe electoral gravísimo a Perotti y al peronismo al cual arrastro, por la mala gestión, por la mala práctica política de la falta de dialogo, de faltar a la verdad, de no preparar equipos, así que estamos seguros, somos una mesa plural, enriquecida, por eso valoro tanto este frente que es mucho más que una suma de partidos, sino que es el entendimiento, que aún pensando diferente, podemos poner sobre la mesa un plan de gobierno, que va a poner a Santa Fe, en el lugar que merece.»

La Pelea Nacional

«Creo que la gente ha tenido una mirada con cierta decepción hacia la política nacional que tiene muchas deudas, la inflación, la inestabilidad, la inseguridad, la falta de futuro para nuestro jóvenes, entonces uno comprende, entiende, que la gente se encuentre decepcionada, por eso el gobierno nacional ha tenido tan pocos votos, por eso que aquí en Santa Fe el gobierno de Perotti bajo a menos de la mitad de los votos de cuando fue electo. A diferencia del voto nacional, creo que aquí en Santa Fe ha habido una elección muy productiva, muy que a la mala política, le contrapone la buena política, gente que no tiene ningún privilegio, que trabaja de la 7 a las 12 de la noche, que escucha, que va a los barrios, que va a los pueblos, que siente el sentir de la gente, y ese es el millón de votos que obtuvimos en Unidos, y les digo, cualquiera que sea el presidente o presidenta que asuma, nuestro rol va a ser golpear las puertas, llevar proyectos, y exigir para Santa Fe lo que nos corresponde. Estamos en el Departamento General López que es uno de los más ricos de la provincia, discriminado por Perotti y por la Nación, de aquí debe surgir uno de los mayores aportes de retenciones agropecuarias, y que poco vuelve, así que eso vamos a pelear.»

La Inseguridad en la provincia

«La inseguridad ha crecido de una manera terrible, producto de varias cosas, primero que Perotti no tuvo un buen diagnostico, no se interesó de conocer la gravedad del problema. Segundo que eligió muy malos colaboradores, cuatro ministros de seguridad que dieron un volantazo distinto, hizo que no hubiera un plan, que no hubiera un horizonte. Tercero han sido muy malos en la gestión de lo más básico, de no poder comprar patrulleros, o de no poder comprar chalecos antibalas, o de no poder equipar con la comunicación que hoy se requiere, y todo eso la delincuencia lo ha aprovechado enormemente. Hoy vemos que la inseguridad tiene dos características muy graves que antes no veíamos, primero la violencia, porque ya no es solo el robo, sino que también es la criminalidad, la tenencia de armas, la balasera, la amenaza, el chantaje. Y segundo un gran poderío económico, hoy hay delito organizado con un poder de compra de voluntades gravísimo. Todo eso se lo debemos a la impericia de Perotti. Sumo algo más, la gravedad que el delito, aun con bandas que nosotros pusimos presos, hoy desde la carcel esta teniendo poder. Así que creo que hay un saldo muy malo, mucho más poder a los delincuentes en este tiempo, y mucha menos tranquilidad para la gente en la calle. Por supuesto, ahí estaremos llevando adelante un plan que el gobernador y los equipos técnicos tienen enormemente trabajado. Digo este diagnostico, no como una queja, cuando uno tiene liderazgo y autoridad tiene que saber con lo que se encuentra, por supuesto para trabajar de ahí en adelante.»

«Permítanme cerrar diciendo que el 10 de septiembre votemos Unidos y votemos a la U, que es también nuestro gran símbolo de unidad, en todas las categorías, a gobernador Maxi Pullaro, a senador departamental a Lisandro Enrico, a diputados Clara García y con ello a los mejores 28 y en cada una de las comunas e intendencias el candidato local, a todos nos une, esa U, de Unidos…», finalizó la candidata y actual diputada provincial Clara García.

