Santa Fe instalará unidades de vigilancia para detectar el virus en personas asintomáticas

Lo aseguró la secretaria de Salud, Sonia Martorano. La provincia utilizará esa estrategia para saber si hay contagios de coronavirus entre la población sin síntomas. Se hará principalmente en el Gran Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Si no se producen nuevos casos de Covid-19, el jueves, la ciudad de Santa Fe cumplirá cuatro semanas sin contagios y el sábado llegará al mes sin nuevos positivos de coronavirus. Ese escenario, por demás de optimista de acuerdo a lo que se preveía al principio de la llegada de la pandemia a Santa Fe, sorprende a la propia secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, que aseguró “es llamativa la cantidad de días sin contagios en el Gran Santa Fe”.

Eso posibilita a la provincia estar diagramando un esquema de unidades de vigilancia que fundamentalmente van a estar en los grandes conglomerados de la provincia, como el Gran Santa Fe y el Gran Rosario. La cartera sanitaria empezará a medir en los próximos días a personas asintomáticas para saber si hubo circulación del virus en personas que no presentaron síntomas lo que no permitió detectar esos contagios.

—Martorano, por la cantidad de días que pasaron, ¿se puede decir que no quedan infectados en el gran Santa Fe?

—El período de incubación son 14 días. Una vez superados esos días pensaríamos que no hay. Pero de cualquier manera hay un tema que no es menor y que es el movimiento de la gente. Siempre hay alguien que viene de otras provincias o llega un camión con mercaderías. Las vías de ingreso del virus son múltiples. Por eso lo que se está intentando con la cuarentena es sostener esto lo más posible y seguir con esta curva plana para intentar, no que disminuyan los contagios, porque se van a producir, si no que se vayan minimizando. Especialmente en el Gran Santa Fe es muy llamativa la cantidad de días sin contagios. Lo que vamos a hacer ahora son las unidades de vigilancia.

—¿Qué son las unidades de vigilancia?

—Estas son diferentes regiones donde se le toman isopados a distintas personas y probablemente sumemos los testeos rápidos que está haciendo Nación en lugares como Constitución y Retiro, que son zonas de alto tránsito. Pero aclaro que los testeos rápidos no sirven para diagnóstico, sí sirve para detectar anticuerpos. Lo que me dice el testeo rápido, si da positivo, es si esa persona estuvo en contacto con el virus y ya tiene anticuerpos. Si da positivo posiblemente haya que hacerle un isopado para saber si el virus todavía está activo. En general va a tener anticuerpos porque tuvo contacto con el virus y ya está inmunizado.

—¿Pero si el testeo rápido da positivo obligatoriamente se le hace un isopado?

—Hay dos posturas y nosotros estamos viendo qué hace Buenos Aires que encontró siete casos sobre 800. Están analizando si se aísla a esos siete o no. Lo que iban a hacer finalmente era isopar a esos siete y aunque la PCR dé positiva, si ya tiene mucho tiempo puede ser que no esté contagiando. Lo que nos permite este testeo es saber si tuvimos asintomáticos que nunca te enteraste que estuvieron enfermos y que ya tienen defensa. La unidad de vigilancia es otra cosa, es tomar isopados en distintas regiones y me da una idea de si tengo algún asintomático que está cursando enfermedad. Todo esto se va a empezar a hacer en los grandes aglomerados principalmente. Esto lo estamos consultando con Nación porque siempre queremos estar enmarcados en lo que hace o pide la Nación.

—¿Cuál es la metodología que se va a implementar para realizar estos isopados a personas asintomáticas?

—Las unidades de vigilancia se van a hacer en diferentes puntos y por lo general se hace con gente que está circulando o que va a los centros de salud y ahí se hace el testeo. El que tiene un resultado rápido, que es el que manda Nación, se hace en lugares de alta circulación, como el transporte urbano porque se sabe que ahí está el punto más alto de infección.

—¿La provincia sólo hará las pruebas de isopado?

—Estamos pensando hacer unidades de vigilancia con isopados y, por otro lado, cuando Nación nos mande los test, hacer esos testeos rápidos para saber si tuvimos circulación comunitaria del virus que no supimos.

—¿Este es un paso previo a una nueva etapa de flexibilización de la cuarentena?

—Exactamente. Justamente hoy Epidemiología está evaluando cuál es el mejor método y consultando con el Ministerio de Salud de la Nación para hacer un testeo principalmente en los grandes aglomerados como Santa Fe, Rosario y Rafaela.

—¿Cuándo tienen pensado poner en práctica las unidades de vigilancia?

—Estamos esperando que nos manden las muestras. Para los testeos las muestras ya las tiene la Nación y estamos esperando el envío y para el isopado al azar se estaban evaluando zonas, cantidades y eso lo está evaluando Epidemiología. Todo esto se está evaluando dada la realidad que llevamos con los negativos.

—¿La provincia ya dispone de los kits de testeos y de isopados?

—De testeos no tenemos nada porque nos pidió Nación que usemos todos el mismo y es el que compraron ellos y estamos esperando que nos lo manden. Nosotros ya lo pedimos y estamos esperando que nos lo manden.

—¿Cuántos pidieron?

—Hasta donde sabemos ellos compraron 170.000 así que suponemos que nos deben tocar unos 15.000 a nosotros. Pero todavía están haciendo una prueba piloto en Buenos Aires y después distribuyen a las provincias.

—¿Y cuántos isopados tienen?

—Isopados tenemos y nos va mandando Nación. Nosotros vamos comprando para no quedarnos sin porque todos los días se hacen isopados de casos sospechosos y se procesan un promedio de 120 a 150 muestras tanto en el laboratorio central como en el Cemar. La capacidad máxima está cerca de las 200 muestras, pero se procesan todos los sospechosos. De estos isopados tenemos, pero no nos quedamos sólo con lo que nos envían si no que salimos a comprar porque para nosotros la preocupación era quedarnos sin reactivos para PCR porque eso ya nos generó muchos días de espera cuando dependíamos del Malbrán. Ni bien pudimos conseguir de las marcas habilitadas por el Anmat, lo hicimos para poder tener a disposición. Son muchos los que se usan, pero no tenemos tenemos problemas de stock.

