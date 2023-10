Sacnun entregó fondo rotatorio de 480 millones de pesos para productores hortícolas de Rosario

Este martes en la localidad de Alvear María de los Angeles Sacnun, junto a presidentes comunales, funcionarios provinciales y nacionales y productores, entregó el Fondo Rotatorio para Productores Hortícolas de la región que se suma a los equipos de riego de alta tecnología entregados al sector hace pocos días en la localidad de General Lagos.

«Gracias a la decisión política de Sergio Massa, al compromiso del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, y a la mesa de trabajo integrada por productores, presidentes comunales y funcionarios de distintos partidos políticos pudimos acercar recursos indispensables a los productores y productoras hortícolas de la región para darle escala, competitividad y agregado de valor a la producción en momentos de dificultades económicas y climáticas» aseguró Sacnun en el encuentro que contó con la presencia de los presidentes comunales Carlos Pighin (Alvear), Esteban Ferri (General Lagos), Martín Gherardi (Pueblo Esther), Julián Vignatti (Arteaga), Darío Baiocco (Máximo Paz), el intendente Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez) y los funcionarios nacionales Milagros Barbieri (SAGyP) y Joaquín Serrano (INTA).

El Cinturón Hortícola de Rosario es una zona de gran importancia productiva que arrastra un fuerte legado del trabajo de la tierra y de la alimentación de las familias del sur santafesino. Actualmente son 205 los productores hortícolas situados en los departamentos Rosario, Constitución y San Lorenzo que trabajan alrededor de 3000 hectáreas. «Lo de hoy es la coronación de una agenda de trabajo que nos trazamos oportunamente con los pequeños y medianos productores. Veníamos trabajando desde hace tiempo con un fondo rotatorio arvejero y luego nos insertamos al proyecto Exphortar para trabajar por el sector hortícola que fue pionero productivo en zona metropolitana de Rosario y que por responsabilidad de políticas regresivas se expulsaron a los trabajadores rurales y se hipotecaron millones de hectáreas. Hoy paradójicamente esas políticas vuelven a ser propuestas por Milei y por Bullrich» declaró Sacnun, actual directora del Banco Argentino de Desarrollo y candidata a diputada nacional de Santa Fe de Unión por la Patria.

Fernando Cesaretti, representante del fideicomiso Exphortar, manifestó ante los presentes que «estamos muy contentos por haber podido lograr el financiamiento que necesitábamos para seguir produciendo. La horticultura no es una actividad fácil y esto no ayuda a producir más y mejor. Esto lo veníamos reclamando y debo ser sincero se lo debemos principalmente a Marilin. Lo bueno es que conformamos una mesa en la que hay todo tipo de ideologías políticas y sin embargo eso no nos hizo claudicar para llegar a este momento».

En este sentido Sacnun aseguró «yo estoy acá porque soy una militante política que abraza un concepto de producción del interior profundo de la provincia de Santa Fe y estoy convencida que es un concepto que compartimos desde las más diversas ideologías políticas. Hoy en este encuentro habemos peronistas, radicales, socialistas, asociaciones civiles, agencias de desarrollo que representan diferentes actores económicos. Pero fijensé ustedes, aquí estamos celebrando trabajar la tierra y producir alimentos mientras algunos sin haber pisado nunca el interior profundo de la República Argentina, sin conocer la provincia de Santa Fe, sin conocer las economías regionales del país, hacen terrorismo económico para que a los argentinos nos vaya mal. Esa es la diferencia que tenemos. Nosotros trabajamos la tierra, nosotros producimos y vamos a seguir este camino porque es el camino hacia el nuevo ciclo político que viene en la Argentina, el del trabajo y la Unidad Nacional».

El Fondo Rotatorio para Productores Hortícolas de 480 millones de pesos beneficiará aproximadamente a 200 productores permitiendo el financiamiento para la compra de materias primas y/o insumos estratégicos, procesos de comercialización, ventas en el mercado, mejorar las capacidades y condiciones de cada uno de los eslabones de la cadena de valor y mejorar la competitividad.