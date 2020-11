Ruta33: El senador Enrico solicitó al gobernador Perotti interceder ante la falta de mantenimiento

El senador Lisandro Enrico aprovechó la última visita del Gobernador Omar Perotti a la región para solicitarle su intervención ante la nueva situación de la Ruta 33 que no cuenta con los servicios de ruta desde el 1 de octubre pasado.

“Dialogué sobre esta nueva situación de la ruta 33 que ya no cuenta con los servicios de atención a los miles de usuarios diarios. Consideramos que su intervención es fundamental para poder revertir la situación de atención en la que ha quedado la ruta” señaló Lisandro Enrico.

Durante los últimos días, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación informó que la nueva concesionaria a cargo de la atención, mantenimiento y servicios de ruta que opera en las principales rutas del país no tomará la ruta 33 en el tramo Rufino – Rosario.

En Venado Tuerto, el senador Lisandro Enrico entregó una nota al gobernador que pone de relieve la necesidad de que una ruta con el volumen de circulación y de tanta importancia para el centro del país no cuente con los mantenimientos mínimos que hacen a la seguridad de la transitabilidad.

“El Gobernador me informó que todos los servicios de rutas del país en rutas nacionales se concentran en una única entidad llamada Servicios Viales S.A., lo cual sabíamos, pero lo que el Gobernador no sabía y lo sorprendió es que esta concesionaria nacional no ha tomado los servicios en la Ruta 33 la cual queda sin garantía de servicios que son esenciales en la actualidad”, informó el senador por el departamento General López.

Sin servicios a los usuarios

El principal reclamo que realiza el senador Lisandro Enrico tiene que ver con el hecho de que al no asumir Corredores Viales S.A. tareas de atención, servicios y mantenimiento en la ruta 33, todo ese cúmulo de actividades quedan sin responsables. Lo cual ocurre solo con esta ruta, ya que las principales rutas nacionales del país tales como las rutas 7, 8, 9 y 34 están siendo asistidas por la Corredores Viales en lo que respecta a sus principales tareas de mantenimiento.

Por último, el senador Enrico sostuvo que “no es un secreto que Vialidad Nacional no está en condiciones operativas hoy de hacerse cargo de la atención al usuario, la conservación del mantenimiento, mantenimiento de banquinas, despeje de calzada, coordinación de servicios de bomberos, coordinación de servicios de ambulancias, servicios de grúas y acarreos, servicios de grúa pesada para remover grandes vehículos siniestrados, limpieza de cinta asfáltica y despeje de residuos que puedan provocar accidentes ya que no se encuentra operativa en la región desde hace muchos años y solo cuenta con dos empleados en la ciudad de Casilda”.