Pullaro: Si soy gobernador las paritarias se van a discutir en enero

🔊 LEER NOTA



El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio expresó su preocupación por el paro docente y la tardanza del gobierno en convocar al diálogo. Dijo que discutir salarios está muy bien; pero que hay que reformar el sistema educativo en su conjunto.

El diputado ya lanzado a competir por la gobernación expresó que “El gobierno se debería haber adelantado en lugar de descansar, de tomarse vacaciones durante todo enero, tendría que haber empezado a discutir la propuesta paritaria y haberlo hecho de cara a la sociedad con posiciones claras. Si soy gobernador a fines de este año, la discusión paritaria va a empezar en enero y la sociedad va a saber claramente qué es lo que se está discutiendo”.

Pullaro entiende que en un país que el año pasado tuvo casi el 100% de inflación discutir la recomposición del salario de los trabajadores es correcto para “respaldar fundamentalmente a los buenos docentes que hay en la provincia de Santa Fe, pero también tenemos que discutir la reforma del sistema educativo en su conjunto y otras cuestiones como la formación docente continua, las condiciones de infraestructura, los contenidos pedagógicos básicos; si no solamente terminamos discutiendo sobre los salarios y no sobre si los chicos aprenden o no aprenden en la escuela”, expresó.

El legislador viene trabajando en un programa de gobierno desde el año pasado, primero con una serie de eventos a los que llamó Agenda Abierta. Allí fue recogiendo las inquietudes de la sociedad en cada una de las regiones de la provincia y sus posibles abordajes. Tras ello, sus equipos técnicos empezaron a diseñar un plan de gestión en cada sector. Uno de ellos, Educación.

“Nosotros respaldamos a los docentes que laburan y que se esfuerzan para lograr que los chicos tengan los conocimientos necesarios y básicos en función de cada uno de los grados que están cursando. Las pruebas PISA marcan que hubo un retroceso significativo en la provincia de Santa Fe en el aprendizaje de los jóvenes en nuestra provincia y eso lo tenemos que combatir con buenas políticas de Educación”, señaló.

“Creo que hubo retrocesos, la no repitencia por ejemplo, hace que se iguale para abajo, el avance continuo de los alumnos en el sistema educativo sin tener exámenes y sin la posibilidad de que el docente evalúe si los chicos aprendieron lo que tenían que aprender, es un error. El análisis por área, unificando por ejemplo lengua y educación física, en lugar de examinar por materia en donde cada docente sabía si había transmitido los conocimientos básicos que tenía que transmitir y empoderaba al docente frente al aula, es un retroceso”, manifestó.

“Son cambios inconsultos, que se llevaron adelante en el sistema educativo y la verdad que preocupan mucho. Nosotros lo que tenemos que lograr, es que los chicos no solo estén en la escuela, sino que allí aprendan los contenidos básicos. Además, tenemos que empezar a discutir la Educación del futuro. De qué manera incorporamos las nuevas tecnologías y la economía del conocimiento, de qué manera asociamos las escuelas técnicas a la producción en cada una de las regiones de la provincia de Santa Fe. Estos son los debates que tenemos que dar para mejorar la calidad educativa. Sino, lamentablemente, todos los febreros o marzos terminamos con esta triste noticia. Que las clases no empiezan y lo único que estamos discutiendo son los salarios, lo cual está bien; pero también tenemos que discutir la reforma del sistema de Educación en su conjunto”, finalizó.