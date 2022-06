Perotti y Fernández participaron del inicio de obras para la ampliación de las Plantas Potabilizadoras de Santa Fe y Granadero Baigorria

🔊 LEER NOTA



El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, participaron este miércoles del inicio de obras para la ampliación de las Plantas Potabilizadoras de Santa Fe y Granadero Baigorria.

En la oportunidad, Perotti expresó que “son obras claves. Hoy estamos poniendo en marcha, con recursos nacionales y de la provincia de Santa Fe, un ramal para poder abastecer a algunos de los barrios. Esto también pasa con los gasoductos”, agregó.

A continuación, el gobernador destacó el avance en las obras del ferrocarril: “Con orgullo decimos que nuestra provincia tiene el mayor nivel de inversión ferroviaria y las vías más modernas de la Argentina hoy, porque las inversiones del Ferrocarril Belgrano son las que cruzan esta provincia, son las que permiten el acceso allí en la estación de Oliveros y después a las plantas en Timbués”, dijo Perotti.

Y agregó: “Las obras que se están realizando en el Circunvalar aquí, en esta ciudad histórica, primer circunvalar ferroviario sacando el tren de las ciudades y ahorrando en tiempo y costos más de un 30% en la logística. Sin dudas, suman otra instancia de infraestructura básica, para poder mejorar la logística y bajar los costos de nuestra producción. El trabajo conjunto nos está dando estos resultados, por eso es un día para resaltar la inversión de la Nación en la provincia”.

“Como siempre lo decimos -continuó-, esta provincia tiene una fuerte vocación de producción y trabajo. Eso, sumado el empleo que se genera con la obra pública nacional y provincial, y con el acompañamiento de financiamiento con el Banco de la Nación Argentina, nos lleva a tener hoy los mayores niveles de producción, de inversión y de trabajo registrado”.

En ese sentido, indicó que “esto nos entusiasma, sabemos que hay dificultades, que hay obstáculos para vencer, pero sin dudas cuando coordinamos los esfuerzos Nación, provincia, municipios; cuando acompañamos al que trabaja, invierte y produce, estamos seguros que vamos en el camino correcto, resolviendo y quitando cada uno de los obstáculos que se le pueda presentar a la Argentina”.

Para finalizar, Omar Perotti manifestó su optimismo “en temas en los que pudimos avanzar, como la discusión y proyecto, junto a todos los diputados nacionales, para tener una propuesta común para darle a la Justicia Federal en nuestra provincia el músculo necesario para enfrentar el delito de otra manera”.

Por su parte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que “el agua no es un dato más en los tiempos que se viven. El agua es un derecho humano, nadie puede vivir sin poder tener acceso al agua. Lo que nosotros debemos hacer como Estado es facilitar todo lo que haga falta, la gestión de la construcción de esas obras que no se ven, que son caños que están por debajo pero que llevan agua a argentinos y argentinas que lo necesitan. Por eso qué alegría me da que con esta obra Santa Fe pueda tener un 70 por ciento más de agua potable para los santafesinos”.

En ese contexto, el Presidente se refirió a la inseguridad: “Hay un lugar que particularmente nos preocupa, que es Rosario. Le digo públicamente al Congreso de la Nación que cuanto antes debatan el proyecto de ley para crear los juzgados federales, las instancias de justicia que necesita Rosario para apurar esos juzgamientos y para terminar cuanto antes la lucha contra el crimen organizado, que llaman al narcotráfico. Rosario lo necesita y lo necesita la Argentina”.

Además, Fernández anunció: “Hay una deuda que el Gobierno Nacional tiene con la provincia de Santa Fe, derivado de un juicio que la provincia había ganado. Omar, la semana que viene vamos a firmar todo y vamos a pagar a los santafesinos lo que les debemos. Así como hicimos con San Luis, hoy lo hacemos con Santa Fe, poniendo en orden las cosas que otros desordenaron. Además, vamos a seguir adelante con las obras que tenemos emprendidas en Santa Fe, que son múltiples”.

Por último, el Presidente adelantó que “vamos a seguir trabajando juntos. Nos preocupa mucho lo que está pasando con el gasoil. Hay una mayor demanda, pero también es cierto que hay mucha especulación. En el día de mañana vamos a dictar una serie de normas reorganizando y reordenando esto para que no falte el gasoil y más en la zona productiva. A los productores de biodiesel les anuncio que vamos a autorizar un aumento del corte del gasoil significativo en favor del biodiesel. Queremos que la Argentina siga creciendo”, concluyó Alberto Fernández.

AGUA POTABLE Y SEGURA

Durante la actividad, llevada a cabo en la sede de Aguas Santafesinas SA, en la ciudad capital, participaron también el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón; el presidente de ASSA, Hugo Morzán; y la vicepresidenta de aguas, Marisa Gallina.

En tanto, en Granadero Baigorria, en contacto mediante videoconferencia, se encontraban presentes el intendente, Adrián Maglia; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; y el gerente general del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), Alejandro Hoc.

El ministro Katopodis destacó el “inicio de dos obras muy importantes en la ciudad de Santa Fe y de Granadero Baigorria, así como la de San Javier- Tostado ya licitada que van a impactar en los próximos años, de llegar con agua potable y segura a cada rincón de esta provincia. Hoy en Santa Fe estamos invirtiendo 147 mil millones de pesos en obras que están en ejecución y en obras que se están licitando y que se van a iniciar, es casi el 300 % de lo que tenía en inversión el gobierno nacional en esta provincia, con prioridades muy claras que define el gobernador y cada intendente”, sostuvo.

Por otro lado, la ministra Frana expresó que “para nosotros es un gran día, el presidente no viene a anunciar obras, viene a ver obras que ya empezaron en nuestra provincia. Esta es una obra que no las realizan las empresas privadas, desde el Estado entendemos que las necesidades son un derecho y el derecho al agua potable hoy se está haciendo una realidad”.

En tanto, el intendente Jatón dio la bienvenida al Presidente y explicó que “es muy difícil planificar ciudades sino las hacemos previsibles. ¿Cómo lo hacemos? empezando por los servicios básicos. Con esta obra vamos a poder extender la red de agua potable con una previsión de 30 o 40 años”. Además, agradeció a Fernández porque “me confirmó que vamos a poder terminar la Costanera Este con la posibilidad de incluir un puente sobre la Laguna Setúbal”.

Por último, Maglia manifestó que “nos pone muy contentos esta realidad. Tenemos un río enorme, pero no podíamos disfrutar el agua y con esta obra vamos a tener la posibilidad de que nuestros vecinos vivan mejor y se van a usar menos los hospitales, porque hay una relación directa entre la salud y el agua potable”.

También, participaron de la actividad el ministro de Agricultura y Pesca de la Nación, Julián Domínguez; el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri; legisladores y concejales, entre otras autoridades.

PLANTA POTABILIZADORA SANTA FE

La obra, llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través del ENOHSA, tiene una inversión de $5.214 millones, beneficiará a 383.000 habitantes y permitirá incrementar la producción de la planta actual en un 75%, alcanzando una capacidad total de 14.500 metros cúbicos por hora. Esto permitirá generar las condiciones de producción necesarias para ampliar el servicio -cuya cobertura actual es del 86,6%- al 100% de la ciudad. Asimismo, mejorará el tratamiento integral, respondiendo a la mayor demanda y solucionando los problemas actuales de desabastecimiento y baja presión en la red, con una proyección de satisfacción por los próximos 30 años.

Los trabajos incluyen la construcción de una nueva toma de captación de agua cruda sobre el Río Santa Fe; un acueducto de 850 metros que la dirigirá hacia la Planta; un nuevo módulo de potabilización con capacidad para tratar 6.250 m 3 por hora, que permitirá optimizar la calidad del agua y la eficiencia del proceso; y un laboratorio de calidad.

PLANTA POTABILIZADORA GRANADERO BAIGORRIA

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través del ENOHSA y con financiamiento del Estado Nacional, comenzó a ejecutar la ampliación de la Planta Potabilizadora de Granadero Baigorria, en el marco de las obras del Acueducto Gran Rosario (Etapa II), que posibilitará extender y mejorar la calidad del servicio de agua potable para miles de personas.

La ampliación de la Planta Potabilizadora tendrá una inversión de $1.997 millones, beneficiará a 765 mil personas y permitirá mejorar la calidad de abastecimiento actual en la zona oeste y suroeste de Rosario y Gran Rosario (Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Funes, Gobernador Gálvez), y extender el servicio de agua potable llegando por primera vez a Fray Luis Beltrán, Ibarlucea, Pérez, Ricardone, Puerto San Martín y Timbúes, con una proyección de satisfacción por los próximos 30 años.

La obra permitirá agregar un módulo completo de tratamiento de alta tasa a la Planta Potabilizadora existente y mejorar de forma considerable la calidad del agua y la eficiencia del proceso de tratamiento integral.

Además, se incorporarán extensiones necesarias en bombeo de agua cruda, casa química, cámara de carga, instalaciones de cloro, instalaciones eléctricas, obras complementarias de red de agua potable, desagües cloacales, generales y pavimentos, entre otros.