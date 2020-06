Nación le presta a Santa Fe plata que es de Santa Fe y le cobra intereses

El presidente del bloque UCR de Diputados, Maximiliano Pullaro, fue muy crítico con el financiamiento pedido por el Estado provincial al Estado nacional.

“Nación le presta a Santa Fe plata que es de Santa Fe y además, le cobra intereses”. Manifestó el legislador, quien hizo un raconto de la deuda que mantienen ambos estamentos del Estado.

“El gobierno nacional le debe a la Provincia cerca de 100 mil millones de pesos. La deuda se acumuló durante los gobiernos del Frente Progresista y se reclamó vía judicial desde el primer momento, a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En 2015 la Corte Suprema de Justicia, la más alta autoridad judicial en el país, le dio la razón a nuestra provincia. Durante la gestión de Miguel Lifschitz, se reclamó al presidente Macri que honrara esa deuda. No lo hizo, pero ningún gobierno del FPCyS renunció a los reclamos.

Hoy el gobernador Omar Perotti acepta como “préstamo” de Nación, más de 4 mil millones, cuando el que presta debe 100 mil al Estado santafesino. En campaña el hoy gobernador prometió “Dar a Santa Fe lo que es de Santa Fe”. Hasta ahora no solo no ha sucedido si no que la inoperancia y complacencia con el gobierno nacional nos lleva a estas acciones que son inadmisibles.” Finalizó.