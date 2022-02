Intereses EPE: «Es un robo a los usuarios»

🔊 LEER NOTA



En la sesión de este jueves 10, se aprobó un proyecto de Comunicación del Diputado Provincial del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, donde solicita a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se abstenga de gestionar cobros en concepto de intereses punitorios en todas las categorías de usuarios del servicio de energía eléctrica en la Provincia de Santa Fe.

«Se trata de intereses confiscatorios, es un robo hacia los usuarios. Cobrar un 5% de intereses se encuadra en esa categoría de delito. La provincia de Santa Fe, mediante la Resolución Nº 210 del año 2014 del Ministerio de Economía, regula el cobro de intereses. La EPE parece no estar al tanto de esto», expresó Gabriel Real.

«Con respecto a los intereses que la EPE está cobrando por mora o falta de pago, abordé este tema en particular con el Ministro de Economía Walter Agosto, cuando nos visitó sobre finales del año pasado en la Cámara de Diputados y me reconoció que iban a rever la situación. Si buscamos darle una oportunidad de regularizar sus deudas a un grupo importante de contribuyentes que tienen atrasos impositivos y de servicios; como consecuencia de que vieron afectados sus ingresos en estos dos últimos años por razones de público conocimiento. El sentido común diría que debemos volver a plantear medidas extraordinarias en el marco de este contexto. En este sentido, las empresas prestadoras de servicios esenciales y, sobre todo siendo estatales, deben ser objetivas y no pueden cobrar por sus servicios impagos o pagos fuera de término, en la mayoría de los casos involuntariamente, un costo financiero absurdo por donde se lo mire», agregó el legislador del PDP.

Por todo esto, en la sesión de este jueves se presentó la solicitud que debe ser escuchada por la empresa estatal. «Pretendemos que corrijan esta actitud confiscatoria y a su vez procedan administrativamente con el trámite de calcular e imputar como pago a cuenta o crédito fiscal en favor de aquellos contribuyentes a los cuales se les haya facturado ese costo financiero y hayan realizado el pago correspondiente; para que se proceda con la conciliación económica pertinente. De esta manera se pondría en igualdad de condiciones a todos los contribuyentes», concluyó Real.