El escrutinio definitivo no tuvo cambios en Obligado y Losada mantiene la diferencia con Pullaro

Este jueves se terminó de escrutar ese departamento y la periodista rosarina ratificó la diferencia con el exministro de Seguridad y se encamina a ser la candidata a senadora de Juntos por el Cambio

Luego del escrutinio provisorio desde la lista Evolución, que llevó al exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro como precandidato a senador en Juntos por el Cambio, señalaron como llamativa la diferencia que Carolina Losada había conseguido en el departamento General Obligado. La precandidata de la lista Cambiemos con ganas superaba los 39.000 votos contra los 3.300 de Pullaro. En el total provincial la diferencia estaba cerca de los 13.000 sufragios. Por eso los radicales que acompañaron a Pullaro no reconocieron el triunfo de Losada.

Sin embargo, este jueves por la tarde se terminó de escrutar el departamento General Obligado y prácticamente no hubo modificaciones en los números. Los allegados a Losada sostienen que no van a acelerar los tiempos para no generar rispideces y que van a ser pacientes hasta que termine el escrutinio definitivo. Pero, aseguran, que la diferencia que se vio en el conteo provisorio aún se estirará algunos votos más.

Por lo pronto, los números definitivos en General Obligado indican que el binomio Carolina Losada- Dionisio Scarpín (actual intendente de Avellaneda, una de las ciudades más importantes de ese departamento) consiguió 39.551 (sumó 366 sufragios respecto del provisorio) contra los 3.320 de Pullaro (más 36), los 7.477 de Federico Angelini (más 20) y los 4.845 de José Corral (restó 53).

Los referentes de esa lista aseguran que la gran diferencia que consiguió Losada en el departamento del noreste se debe al gran trabajo que hizo Scarpín en ese territorio. y que una situación similar, pero a la inversa, se vivió en el departamento General López, donde Pullaro se hizo fuerte a partir del trabajo del senador Lisandro Enrico.

Por el ritmo que lleva el escrutinio, distintas fuentes estiman que recién el lunes estaría finalizado el conteo.

Fuente: Uno Santa Fe