A partir de ahora, los hisopados serán solo para mayores de 60 años y pacientes con comorbilidades

Lo dispuso el gobierno de la provincia de Santa Fe, que adhirió a la disposición nacional que establece nuevos protocolos: contactos estrechos con 2 o 3 dosis de vacunas o que hayan tenido Covid en los últimos 90 días no deberán aislarse.

Tras la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que presidió la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti y de la que participaron ministros y ministras de los 24 distritos del país, entre ellos la titular de la cartera sanitaria santafesina Sonia Martorano, el gobierno santafesino adhirió a las nuevas pautas e impuso nuevos criterios debido a la alta circulación del Covid en la Argentina.

En este marco, este martes en la inauguración del centro de testeo en la Escuela Carrasco (Agrelo al 1700) hubo una clara muestra de la alta contagiosidad que tiene la variante Omicron: entre los 600 turnos otorgados y testeados, el 70 por ciento dio positivo.

Debido a la fuerte penetración del virus y a su circulación vertiginosa en pleno verano, a partir de ahora en la provincia de Santa Fe solo se hisoparán a las personas con factores de riesgo. Es decir, mayores de 60 años que tengan comorbilidades. Es que se resolvió que el resto de la población y grupos etarios sean evaluados por criterio clínico y de acuerdo a los síntomas se consideran directamente positivos.

Esto implica que el resto de la población no deberá tramitar más turnos por la web en la página y el link oficial como se hacía hasta el momento.

Además, también se acordó para el territorio santafesino (en sintonía con Nación) que los contactos estrechos asintomáticos no deberán hacer el aislamiento. Eso alcanza a las personas que cumplan con este requisito:

Personas con 2 dosis y menos de 5 meses de la aplicación de la segunda. Personas con 3 dosis tras 14 días de la aplicación. Personas que hayan tenido Covid en los últimos 90 días

Ninguno de estos casos deberán hacer aislamiento y podrán trabajar sosteniendo los cuidados: uso de barbijo, lugares con ventilación cruzada y distanciamiento social. La pauta establecida es que todos estos ejemplos mencionados tendrán que hacer automonitoreo de síntomas y tendrán, por un plazo de 10 días, la App Cuidar bloqueada. Esto hará que no puedan acudir a los lugares masivos con aglomeración de personas.

La medida de los contactos estrechos se tomó para garantizar la continuidad de las actividades productivas, pero siempre teniendo en cuenta un criterio sanitario.

En declaraciones tras la reunión del Cofesa, consultas con intendentes de la provincia y el comité de expertos asesores, Martorano afirmó que “el aumento de casos y de contactos estrechos, incrementa los aislamientos, poniendo en riesgo actividades esenciales, productivas y estratégicas. Este escenario exige que las medidas sanitarias se adapten, priorizando la salud y sosteniendo las actividades productivas y estratégicas”.

Sobre las nuevas disposiciones la ministra recordó que «la alta transmisibilidad hace que aumenten los casos pero que esto no se refleje en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), es decir que se reduce el impacto sanitario (con 2 dosis a pacientes vacunados las hospitalizaciones bajaron un 65% y con tercera un 81%)”.

TESTEOS

Además, en la reunión llevada a cabo esta mañana por parte de ministros y ministras de todo el país, se llegó a un acuerdo sobre las personas que deben hisoparse o no. Al respecto, se pautó en Santa Fe que deben hisoparse: personas con dos o más síntomas, con factores de riesgo o mayores de 60 años. Mientras que no deben hisoparse: personas asintomáticas; y los ciudadanos con dos o más síntomas, con o sin, contacto estrecho identificado se considerarán positivos. También no deberán testearse personas que hayan tenido Covid en los últimos 90 días y hayan sido contacto estrecho de un caso positivo.