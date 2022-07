Nueva prórroga del Certificado Único de Discapacidad (CUD): A quiénes abarca

🔊 LEER NOTA



La medida está destinada sólo a aquellas personas cuyo certificado vence originalmente entre julio y diciembre de 2022. En tanto, los certificados que caducaron en 2020 y 2021, sí deben acercarse a las Juntas Evaluadoras para tramitar la renovación este año.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) prorrogó por un año aquellos Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) cuyos vencimientos originales ocurran entre el 1° de julio y el 31 de diciembre del 2022, inclusive. Lo confirmaron a través de la Resolución 806/2022 en el Boletín Oficial.

A raíz de la pandemia Covid-19, la Andis comenzó a extender las fechas de presentación de los certificados, debido a las dificultades en el acceso a los servicios de salud durante el covid, y la carga administrativa que supuso la gestión de la pandemia.

De esta manera, todos los certificados que vencen originalmente este 2022, tienen prórroga por un año, dado que había una resolución previa (la N° 1919/2021) que abarcó el primer semestre, desde el 1 de enero al 30 de junio. La prórroga se realiza de manera automática sin modificaciones en los derechos que otorga el CUD, por lo cual no es necesario realizar ningún trámite.

No obstante, estas normativas no comprenden a los certificados que ya vencieron y venían con prórroga del 2020 y 2021. «Estos deben ser renovados este año, por lo que recomendamos a las personas, acercarse a la Junta Evaluadora que expidió su certificado o a la oficina de Inclusión de su ciudad», recomendó el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Patricio Huerga.

Cabe destacar que el certificado de discapacidad se otorga previa evaluación del beneficiario por un equipo interdisciplinario que comprende el diagnóstico funcional y la orientación prestacional, información que se incorporará al Registro Nacional de Personas con Discapacidad. El certificado es fundamental para la autorización de tratamientos médicos u otros beneficios por parte de las obras sociales.

En la provincia de Santa Fe hay un total de 51 Juntas que realizan la evaluación para acceder o renovar el Certificado Único de Discapacidad. Si bien, las mismas ya están operativas, hay casos en los que aún no lograron ponerse al día, en la pos pandemia, con los pedidos que les llegan. «Tenemos mucha demanda en Rosario, pero después en Santa Fe ciudad hay algunas Juntas que ya están al día y otras con un plazo de espera de un mes o mes y medio», reconoció Huerga.

¿Qué hacer si se vence el CUD?

La oficina de la Subsecretaría de Inclusión funciona, en la ciudad de Santa Fe, en el 2do piso del ex Hospital Italiano, ubicado en calle Dr. Zavalla 3351. Huerga recomendó acercarse a ese lugar o a la Junta Evaluadora que le otorgó el certificado por primera vez, por lo menos, dos meses antes de la fecha de vencimiento del CUD.

«El médico tratante debe llenar una planilla y les pedirá nuevos estudios e informes médicos, que no se resuelven de un día para otro. Con esos resultados, recién ahí se le otorga el turno. Porque lo que estaba sucediendo era que se les daba el turno, después la persona no llegaba a hacerse los estudios y perdía no solo su lugar sino que le sacaba la posibilidad a otra», explicó el funcionario.

Si hay algún caso particular de vencimiento en un corto plazo, el subsecretario solicitó evaluar la urgencia. «Si es de extrema necesidad, por ejemplo, una persona que ya tiene una discapacidad y tiene que entrar a una operación y para el post-operatorio necesita determinada rehabilitación, se buscará la manera de que reciba atención. Incluso se puede evaluarla de forma virtual, que también estamos usando esa modalidad», amplió.

Huerga también recordó que, además de las prórrogas de este 2022, hubo otras dos previas durante la pandemia: la primera, para los certificados que vencían en 2020, a los que se les dio prórroga de un año; luego, hubo otra resolución por la cual los certificados que vencían en 2021, también tuvieron una prórroga de un año, al igual que aquellos de 2020 que venían con una prórroga al 2021; y que ambos vencieron en 2022″.