Diputada Georgina Orciani: «El Censo Nacional no reconoce a las personas con discapacidad»

A horas del comienzo del comienzo del Censo Digital 2022, la diputada Georgina Orciani reclamó la falta de incorporación de información estadística específica y certera sobre la población con discapacidad. “Si este tipo de relevamiento excepcional sirve para recabar información para generar políticas públicas inclusivas para cada sector del país, ¿por qué se hará un censo que excluye a una gran porción de la población?”, se preguntó la legisladora radical.

Desde el miércoles 16 de marzo estará habilitado para completar el cuestionario digital del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022 y habrá tiempo hasta el 18 de mayo, día en que se realizará el relevamiento casa por casa. “Con el bloque UCR-Evolución de la Cámara ya le pedimos al gobierno provincial que interceda con el Estado nacional para que se lleven adelante las modificaciones necesarias para incluirnos a todas y todos, porque parece ser un censo que no RE-conoce”, alegó Orciani, agregando que esta solicitud también fue impulsada por la diputada nacional Victoria Tejeda en el Congreso de la Nación.

Según la legisladora oriunda de Santa Isabel el censo presencial que se desarrollará el 18 de mayo “llega teñido de una falencia tan evidente que hasta nubla su definición en sí misma ya que si se trata de un recuento de datos estadísticos para conocer sus características con precisión, dejar afuera a la información de la población con discapacidad conduce directamente a la generación de información sesgada y falsa”. “¿Qué políticas públicas podemos esperar si no se tiene una estadística fidedigna?”, indicó y agregó: “¿Qué políticas públicas pueden esperar las personas con discapacidad si no se las reconoce?”.

Por último, Orciani destacó que las personas con discapacidad no son personas ni con dificultades ni con limitaciones: “Son personas con discapacidad, que así han sido reconocidas por la convención internacional y así se autoperciben. Menospreciar esta situación es, cuanto menos ofensivo. Seguir diciendo que la palabra discapacidad estigmatiza es no entender la realidad, y desconocer que el valor de las palabras es el que le damos. Discapacidad no es mala palabra.”.