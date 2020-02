Venado Tuerto: Impulsan mejoras en centros de salud para garantizar la atención a los vecinos

El secretario de Salud y Desarrollo Social, Marcelo Krenz, hizo una reseña del trabajo que viene desarrollando desde su área, al cumplirse dos meses del inicio de la gestión del intendente Leonel Chiarella.

El funcionario recordó que tenía conocimiento de la dinámica de los Centros Comunitarios, ya que desde el 2011 estuvo trabajando con los equipos de Salud. Además, manifestó que desde las elecciones a diciembre, junto con el intendente Chiarella, estuvieron estudiando y planificando, y ahora se encuentran con datos concretos de toda la Secretaría.

“Dimos el puntapié inicial con la extensión horaria de los centros de salud, con el objetivo de potenciar un centro por zona, quedando el Ciudad Nueva y el Malvinas Argentinas con atención de 8 a 20 y el CIC de 8 a 22”, indicó Krenz.

En la misma línea planteó que “igual seguiremos con cambios específicos del área que recién comenzarán a implementarse en marzo, porque en estos momentos parte del personal está con licencia”.

Asimismo, el funcionario detalló trabajos que se van a desarrollar en breve, como “la incorporación de profesionales de la ciudad de Rosario para los centros de salud; estrategias para abordar las problemáticas de los barrios entre ellas justicia, menores, niñez, violencia de género; y capacitación y formación continua de los equipos de Salud”.

Violencia de género

Al ser consultado sobre la violencia que sufre la mujer en la ciudad, el encargado de la cartera de Salud y Desarrollo Social explicó que “de acuerdo a las estadísticas se habla, aproximadamente, de una denuncia por día y no todas llegan a ser atendidas por nuestros equipos. Generalmente las mujeres que se acercan a Fiscalía o a la Comisaría de la Mujer hacen la denuncia y todo queda ahí, no tiene seguimiento o cuando tienen que volver a rectificar la denuncia no lo hacen, y es ahí donde tenemos que estar más cerca para acompañar, porque si tomó esa iniciativa de denunciar, es que está pidiendo ayuda”, señaló Krenz.

Otras problemáticas

El funcionario también hizo referencia a la labor que están realizando desde su área respecto a la atención primaria de la salud, y destacó que una de las problemáticas que están atendiendo es la del sobrepeso y la obesidad, “son alarmante los números que arrojó el Estudio Venado, y lamentablemente nos está llevando a una vida menos saludable, con muertes que se podrían evitar y se observa que el ciudadano no toma conciencia”, apuntó el secretario.

“Estamos con la promoción y la prevención y, a su vez el seguimiento de las personas con esta enfermedad sumada a la hipertensión. Otra gran problemática es la accidentología que desde la Dirección de Tránsito están afrontando con la campaña de uso del casco”, enfatizó.

Krenz aclaró que vienen reforzando el trabajo que venía realizando la doctora María Becq, “donde la Provincia tienen un sistema epidemiológico, en el cual se cargan todos los datos y automáticamente nos informa si hay una alerta de niños con bajo peso, y de forma inmediata intervienen los equipos de Salud”, manifestó.

Tarjeta Alimentaria

Por último, en cuanto a la Tarjeta Alimentaria de Nación comentó que asistieron a la presentación que se efectuó en la ciudad de Rosario, y están esperando que en las próximas semanas comience a implementarse.

“La provincia ha dado de baja muchas Tarjetas Únicas de Ciudadanía y creemos que se debe a que serán beneficiadas con la Tarjeta Alimentaria”, sostuvo y añadió que una vez que reciban el listado de los beneficiarios, desde el Gobierno de Venado Tuerto verán cómo acompañar.