Obras viales, deportivas y urbanas: Pullaro supervisó trabajos en Venado Tuerto y la región

En un contexto nacional donde la obra pública prácticamente desapareció del radar, Santa Fe decidió ir en dirección contraria. Y lo hizo con una señal fuerte: más obras, más inversión y más presencia territorial. Este miércoles 14 de enero, el gobernador Maximiliano Pullaro recorrió el departamento General López con una agenda que dejó en claro que el sur provincial volvió a ocupar un lugar central en la planificación estratégica de la Provincia.

Venado Tuerto fue el primer punto de la recorrida. Allí, Pullaro supervisó el avance de la nueva avenida Circunvalación y de la Comandante Espora, una obra que ya alcanzó el 30% de ejecución y que conectará las rutas nacionales 8 y 33, reordenando uno de los corredores logísticos más importantes del sur santafesino.

La intervención no se limita al asfalto. Incluye rotondas, ciclovía, cruces ferroviarios, colectoras, iluminación LED, desagües, señalización integral y alteos de líneas eléctricas, en una obra que redefine la conectividad urbana y productiva de la ciudad.

“Es una obra que prometimos en campaña, cuando muchos eran incrédulos de que íbamos a poder llevar adelante este nivel de ejecución. Pero no pasa solo acá: en cada punto de la provincia hay obras de esta magnitud”, afirmó Pullaro durante la recorrida.

El gobernador fue más allá y marcó una diferencia política con el escenario nacional: “En un momento muy difícil de la Argentina, cuando el Gobierno nacional cortó la obra pública y la mayoría de las provincias también la frenaron, Santa Fe acelera. Para nosotros la obra pública no es corrupción. Si uno no roba, la plata alcanza”, sostuvo.

Obras, empleo y competitividad

Pullaro defendió el rol de la inversión estatal como motor de desarrollo económico y empleo, destacando que actualmente unas 40.000 personas trabajan en empresas privadas vinculadas a obras provinciales.

“La obra pública es igualdad, es desarrollo, es generación de empleo y también es competitividad. Mejorar la logística, la energía y el acceso al gas significa que nuestras empresas pueden bajar costos y ser más competitivas”, explicó, al tiempo que subrayó las inversiones en la Empresa Provincial de la Energía y ENERFE para ampliar la red de gas natural en localidades del interior.

Desde el plano local, el intendente Lionel Chiarella puso en dimensión el impacto de las obras: “Sin dudas, esta obra junto con el hospital son las dos más importantes de los últimos 40 años en Venado Tuerto. Son obras que le van a cambiar la vida a muchísima gente”, afirmó, al tiempo que confirmó la habilitación del tránsito en la calle Comandante Espora como parte de la intervención.

Deporte, inclusión y espacios públicos

La recorrida continuó en el Parque Balneario Municipal General Manuel Belgrano, donde avanza la nueva Pista de Atletismo, una obra que ya supera el 46% de ejecución y que representa una inversión provincial de más de 5.194 millones de pesos. Allí también funciona la Escuela de Verano, que este año convoca a unos 500 niños y niñas de la ciudad, integrando infraestructura, deporte e inclusión social.

El gobernador visitó además el CEF N° 54, donde la Provincia invirtió 130 millones de pesos para la construcción de una cancha de hockey sintética.

Más obras para el interior

Fuera de Venado Tuerto, la agenda continuó en Sancti Spiritu, donde se supervisaron viviendas en ejecución, nuevas aulas del programa 1000 Aulas, un playón escolar y se anunció un aporte de 40 millones de pesos para la construcción de una playa de estacionamiento de camiones.

Finalmente, en San Eduardo se firmó un convenio del Programa de Obras Urbanas para ejecutar asfalto y se entregaron 15 millones de pesos destinados a ampliar el alumbrado público con columnas y luminarias LED.

En un país que recortó la obra pública, Santa Fe volvió a mostrar máquinas, obradores activos y una hoja de ruta clara: sostener la inversión como política de desarrollo, empleo y competitividad en cada rincón de la provincia.