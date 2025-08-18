Obras provinciales en La Picasa: Convenio para ejecutar la última etapa que mejorará la capacidad de bombeo

Con una inversión de más de 870 millones de pesos, el Gobierno de Santa Fe financiará la puesta en marcha de la etapa final de obras para reactivar una estación de bombeo y regular los niveles de la laguna. El objetivo es proteger los cascos urbanos de la región y reducir el impacto de las lluvias en las áreas productivas.

En el marco de los actos por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó en Venado Tuerto la firma de un convenio con el Comité de Cuenca La Picasa. Lo acompañaron la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.

El acuerdo prevé la ejecución de la tercera y última etapa de trabajos destinados a mejorar la capacidad de bombeo de la laguna y a mantenerla dentro de la cota de operación. Las tareas estarán orientadas a reactivar el sistema de bombeo y optimizar el escurrimiento de los excedentes hídricos hacia el canal de optimización.

El presidente del Comité de Cuenca, Juan Carlos Duhalde, agradeció el respaldo de la gestión provincial. “Se están cumpliendo las obras hídricas que necesitaba la región”, afirmó durante el acto, que también contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; los intendentes de Venado Tuerto y Rufino, Leonel Chiarella y Natalio Lattanzi; legisladores provinciales y representantes de la Sociedad Rural local.

Los detalles de las obras

Enrico precisó que los trabajos contemplan la excavación, la protección del cuenco de bombeo y la instalación de nuevas bombas. Además, se construirá una alcantarilla y se colocará una línea de media tensión para abastecer de energía a las estaciones. “En pocos meses tendremos dos estaciones de bombeo funcionando de manera simultánea”, adelantó.

El ministro subrayó la importancia de dar continuidad a las intervenciones hídricas en toda la provincia: “En épocas de pocas lluvias aceleramos las obras para estar mejor preparados frente a futuras precipitaciones intensas”.

En la etapa previa, el Comité de Cuenca recuperó bombas, motores e instalaciones de la vieja estación de bombeo norte, lo que permitirá integrarlas al nuevo sistema, que ya supera el 90 % de avance. “Este comité se destaca por su compromiso y por el trabajo realizado”, remarcó Enrico.

Las intervenciones previstas incluyen la readecuación del cuenco de descarga, el revestimiento de taludes y cabezales, y la protección del fondo. Todo ello contribuirá a garantizar la operatividad del sistema de regulación hídrica en la cuenca.

Compromiso de mantenimiento

El convenio establece además la limpieza de cinco kilómetros del canal de aducción, la instalación de bombas y motores, y el mantenimiento de alcantarillas. Estos trabajos tienen como finalidad prevenir la erosión y los daños que pueda provocar el agua en el cuenco disipador.

La excavación mecánica del canal de aducción permitirá abastecer a las estaciones de bombeo y asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Con esta última etapa, se completará un proyecto largamente esperado por las comunidades y productores de la región, que buscan una solución definitiva al manejo de los excedentes hídricos de la laguna La Picasa.