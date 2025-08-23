Fuego
Separador
Provinciales

Obras de agua y cloacas en el departamento General López

Publicado el

La Secretaría de Agua y Saneamiento informó que continúa la ejecución de obras para garantizar el acceso al agua segura y el saneamiento básico en toda la provincia, con más de 190 proyectos en marcha. En esta oportunidad detallaron las intervenciones e inversiones realizadas en el departamento General López, una muestra del plan que la Provincia impulsa en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas.

En el departamento General López el total de inversión asciende a $764.477.162,15. Entre las localidades que concentran los mayores aportes se destacan: Elortondo ($208.410.753,61), Wheelwright ($188.702.172,94), Melincué ($101.668.004,72) y Venado Tuerto ($88.887.030,76). También se registran partidas importantes para Villa Cañás ($39.677.754,24), Teodelina ($25.717.019,90) y Sancti Spíritu ($22.134.240,23), entre otras localidades del departamento.

Las obras en ejecución incluyen una variedad de intervenciones destinadas a mejorar la captación, el tratamiento y la distribución de agua, así como la infraestructura cloacal. Entre los trabajos informados figuran:

  • Teodelina: Instalación y puesta en funcionamiento de cisterna de almacenamiento de agua potable — Etapa 2.

  • Elortondo: Ejecución de la red de colectoras cloacales — Etapa 2.

  • Sancti Spíritu: Instalación de dispensarios de agua potable y bebederos en espacios públicos.

  • Maggiolo: Nueva perforación de captación de agua.

  • Melincué: Ejecución de cañería de refuerzo para la red de distribución de agua potable.

  • Venado Tuerto: Adquisición de bombas para el servicio de agua potable.

  • Villa Cañás: Provisión de grupo electrógeno para estación elevadora cloacal y tanque de reserva de planta potabilizadora.

  • Amenábar: Provisión de insumos para planta de ósmosis inversa y solicitud de aporte para proyecto de cloacas.

  • Santa Isabel: Estudio hidrogeológico para ampliación del sistema de captación de agua.

  • Wheelwright: Mejoras en el sistema de distribución de agua.

  • Carreras: Provisión y colocación de membranas para POI.

  • Lazzarino: Automatización del sistema de producción de agua potable.

  • Maggiolo y otras localidades reciben obras puntuales de captación y mejora del servicio.

El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli manifesto que: «Estas intervenciones forman parte de un plan provincial que, busca impactar en la calidad de vida de miles de santafesinos y santafesinas, reduciendo brechas en el acceso al agua segura y el saneamiento». El avance se produce “gracias al trabajo conjunto con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el gobernador Maximiliano Pullaro y todo el equipo de Agua y Saneamiento”, concluyó.

Secciones relacionadas:, , ,

Noticias recomendadas

Las más vistas

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política
6.2K
Provinciales

Experiencia Idea Rosario: Pullaro defendió la inversión provincial y Llaryora llamó a construir sensatez política

Quini6
Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López Elecciones Generales 2025: Estas son las boletas de las 31 localidades de General López
6.0K
Regionales

Elecciones Generales 2025: Resultados provisorios de las 31 localidades de General López

5.9K
Regionales

Corte del suministro eléctrico en toda la región para este domingo 3

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente
5.4K
Provinciales

Clara García supervisó la adecuación en la Cámara Baja para la Convención Constituyente

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33 Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33
5.1K
Regionales

Un juez federal ordenó a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 33

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales
3.7K
Nacionales

Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos
3.3K
Regionales

Abigeato agravado en Santa Isabel: Cinco detenidos por faena ilegal de porcinos

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo
3.1K
Regionales

Teodelina: Con propuestas de austeridad, Unidos presenta a sus candidatos para el Concejo

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s
2.6K
María Teresa

María Teresa: Dura denuncia contra Vialidad Provincial por el estado de la Ruta 7s

Villa Cañás: Se inició la tercera y última etapa del Programa Caminos Productivos en la Ruta 7s Villa Cañás: Se inició la tercera y última etapa del Programa Caminos Productivos en la Ruta 7s
2.3K
Regionales

Villa Cañás: Se inició la tercera y última etapa del Programa Caminos Productivos en la Ruta 7s

Subir