Obras de agua y cloacas en el departamento General López

La Secretaría de Agua y Saneamiento informó que continúa la ejecución de obras para garantizar el acceso al agua segura y el saneamiento básico en toda la provincia, con más de 190 proyectos en marcha. En esta oportunidad detallaron las intervenciones e inversiones realizadas en el departamento General López, una muestra del plan que la Provincia impulsa en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas.

En el departamento General López el total de inversión asciende a $764.477.162,15. Entre las localidades que concentran los mayores aportes se destacan: Elortondo ($208.410.753,61), Wheelwright ($188.702.172,94), Melincué ($101.668.004,72) y Venado Tuerto ($88.887.030,76). También se registran partidas importantes para Villa Cañás ($39.677.754,24), Teodelina ($25.717.019,90) y Sancti Spíritu ($22.134.240,23), entre otras localidades del departamento.

Las obras en ejecución incluyen una variedad de intervenciones destinadas a mejorar la captación, el tratamiento y la distribución de agua, así como la infraestructura cloacal. Entre los trabajos informados figuran:

Teodelina: Instalación y puesta en funcionamiento de cisterna de almacenamiento de agua potable — Etapa 2.

Elortondo: Ejecución de la red de colectoras cloacales — Etapa 2.

Sancti Spíritu: Instalación de dispensarios de agua potable y bebederos en espacios públicos.

Maggiolo: Nueva perforación de captación de agua.

Melincué: Ejecución de cañería de refuerzo para la red de distribución de agua potable.

Venado Tuerto: Adquisición de bombas para el servicio de agua potable.

Villa Cañás: Provisión de grupo electrógeno para estación elevadora cloacal y tanque de reserva de planta potabilizadora.

Amenábar: Provisión de insumos para planta de ósmosis inversa y solicitud de aporte para proyecto de cloacas.

Santa Isabel: Estudio hidrogeológico para ampliación del sistema de captación de agua.

Wheelwright: Mejoras en el sistema de distribución de agua.

Carreras: Provisión y colocación de membranas para POI.

Lazzarino: Automatización del sistema de producción de agua potable.

Maggiolo y otras localidades reciben obras puntuales de captación y mejora del servicio.

El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli manifesto que: «Estas intervenciones forman parte de un plan provincial que, busca impactar en la calidad de vida de miles de santafesinos y santafesinas, reduciendo brechas en el acceso al agua segura y el saneamiento». El avance se produce “gracias al trabajo conjunto con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el gobernador Maximiliano Pullaro y todo el equipo de Agua y Saneamiento”, concluyó.